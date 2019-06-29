Akılalmaz olay! Bisikletiyle ekmek almaya giderken hayatını kaybetti

HATAY'da ekmek almak için evden çıkan 15 yaşındaki Senem Altunsoy bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarptı. Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde oturan Senem Altunsoy, ekmek almak için bakkala giderken, kullandığı bisikletin freni arızalandı. Bisikletiyle bir evin duvarına çarpan Senem Altunsoy, ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunsoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Altunsoy'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.