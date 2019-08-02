Akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuğu kaçırıp başını keserek öldürdüler

GEÇEN hafta Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Jamshedpur şehrindeki Tatanagar tren istayonunda 3 yaşındaki çocuğu, beyaz tişörtlü bir adam annesi uyurken kaçırdı. Anne uyandığında kızının kaybolduğunu görünce, polise haber verdi.

POLİS BABADAN ŞÜPHELENDİ

Polis, ilk önce kızı babasının kaçırmış olduğundan şüphelendi. Anne polise verdiği ifadede kocasından boşandıktan sonra yeni partneri ile Purulia şehrinden Batı Bengal'a seyahat ettiğini söyledi.

KAFASI KESİLMİŞ VÜCUT BULUNDU

Polis yaptığı çalışma sonucunda, kızın kafası kesilmiş vücudunu polis merkezinin yakınlarında buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kıza cinsel istismarda bulunduğu belirlenen üç kişiyi yakaladı. Kızın kafası tüm çalışmalara rağmen henüz bulunamadı.

KADININ SEVGİLİSİ DE YAKALANDI

Tutuklanan üç kişiden biri olan Rinku Sahu'nun, çocuk kaçırma ve öldürmeye teşebbüs suçundan bir süre hapis yattığı ve 2015 yılında tahliye edildiği ortaya çıktı. Tecavüzcüler, kızı sürekli ağladığı için boğarak öldürdüklerini söylediler. Ayrıca annenin istasyonda yanında bulunan sevgilisi de, kızı kaçıranlara yardım ettiği gerekçesi ile tutuklandı.