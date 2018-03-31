Akciğerleri 3 günde temizliyor

AKCİĞERLERİ temizleyen 3 günlük programa başlamadan önce 2 gün önceden sigarayı bırakmanız gerekiyor. Bu sayede vücudunuz zehirden arınmak için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün önce bırakıp spor yaparak ve bitki çayı içerek vücudunuzu hazırlayın.



Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem:



1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için.

Öğle yemeğinden önce aynı miktarlarda greyfurt ve havuç suyu tüketin. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini düzenler ve kanı alkalize eder.

Yemek sırasında 2 bardak potasyum deposu yabanmersini tercih edin.



Akşam yatmadan önce ise yine 2 bardak yabanmersini suyu tüketip öyle uyuyun.

Bu programı uygulayacağınız 3 gün boyunca bitki çayları içmeye, ciğerlerinizi açacak sporlar yapmaya ve okaliptus gibi doğal yağlar ile nefes açıcı kürler uygulamaya da özen gösterin.

