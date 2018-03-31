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Akciğerleri 3 günde temizliyor

Sigara, çevre kirliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi olumsuz etkiliyor. İşte akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Akciğerleri 3 günde temizliyor

Sigara, çevre kirliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi olumsuz etkiliyor. İşte akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

31 Mart 2018 Cumartesi 10:38
Akciğerleri 3 günde temizliyor
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AKCİĞERLERİ temizleyen 3 günlük programa başlamadan önce 2 gün önceden sigarayı bırakmanız gerekiyor. Bu sayede vücudunuz zehirden arınmak için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün önce bırakıp spor yaparak ve bitki çayı içerek vücudunuzu hazırlayın.
 
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem:
 
1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için.

Öğle yemeğinden önce aynı miktarlarda greyfurt ve havuç suyu tüketin. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini düzenler ve kanı alkalize eder.

Yemek sırasında 2 bardak potasyum deposu yabanmersini tercih edin.
 
Akşam yatmadan önce ise yine 2 bardak yabanmersini suyu tüketip öyle uyuyun.

Bu programı uygulayacağınız 3 gün boyunca bitki çayları içmeye, ciğerlerinizi açacak sporlar yapmaya ve okaliptus gibi doğal yağlar ile nefes açıcı kürler uygulamaya da özen gösterin.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sigaraçevre KirliliğiSporCiğer
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