Ailelere uyarı: Pedofiller TikTok'ta

DÜNYA çapında hızla yayılan akıllı telefon uygulamalarından 'TikTok'a karşı önemli bir uyarı geldi. İngiliz çocuk vakfı Barnardo's, uygulamanın pedofil şahıslar tarafından çocukların görüntülerini almak için yoğun bir şekilde kullanıldığı uyarısında bulundu. Vakıf, uygulamanın cinsel istismar amacıyla kullanıldığı yönünde çok sayıda şikayet geldiğini duyururken, "Çocuk istismarı denilince yeteri kadar desteklenmeyen ya da eğitimsiz çocuklar aklımıza geliyor ancak normal ve huzurlu ailelerin çocukları da bu tip istismarlara maruz kalabilir" denildi. Eski adı Musical.ly olan uygulama ilk çıktığında çocuk ve ergenlere yönelik bir eğlence uygulamasıydı. Bu nedenle TikTok, çok sayıda çocuk tarafından kullanılıyor.