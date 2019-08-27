Aile boyu gasp çetesine 23 yıl hapis istemi

KONYA Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi’nde oturan Seyran Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin Bektaş’ın evinde misafirlikteyken, evine hırsız girdi. Hırsız yastığın içindeki altın ve paraları bulamadı. Evine döndükten sonra durumu fark eden Seyran Ö., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Seyran Ö., komşusu Nermin Bektaş’a evine hırsız girdiğini, para ve altınların çalınmadığını anlattı. Bektaş da para ve altınlarını bankaya yatırmasını söyledi.

KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE ÇANTAYA KOYMUŞ

Olaydan bir gün sonra Seyran Ö.,45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup,komşusu Nermin Bektaş ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı. Bektaş ise kendisine ait 2 adet bileziği, bankaya yatıracağını söyleyip Seyran Ö.’nün çantasına koydu. İki komşu bankaya gitmek için yürüdükleri sırada mahalle mezarlığının yanında yanlarına gelen kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi, Seyran Ö.’nün kolundaki çantasını zorla alarak olay yerinden kaçtı. Çantasını vermemek için direnen Seyran Ö.,yerde sürüklenmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

ZANLILAR KOMŞU KADININ AĞABEYİ VE ARKADAŞI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda Nermin Bektaş’ın hırsızlık ve yağma suçundan kaydı bulunan ağabeyi Yaşar Bektaş’ı (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Yaşar Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığın güvenlik kameralarını inceleyen polis, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevinde kalan Yasin Demirdelen (24) olduğunu tespit etti. Demirdelen de, polisin operasyonuyla yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda Yaşar Bektaş’ın cezaevinden arkadaşı olduğunu ve bin euro karşılığında gasp olayının gerçekleştiğini anlatan Demirdelen, planı Yaşar ve kardeşi Nermin Bektaş’ınÿhazırladığını eldiven ve bıçağı da Yaşar’ın oğlu Mehmet Ali Bektaş’ın (20) verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nermin Bektaş ve yeğeni Mehmet Ali Bektaş da gözaltına alındı. Nermin Bektaş yeğeni Mehmet Ali Bektaş ve Yasin Demirdelen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.