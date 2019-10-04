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Ağaçtan düşen il genel meclisi üyesi öldü

Gümüşhane'de evinin bahçesindeki meyve ağacından düşen il genel meclisi üyesi hayatını kaybetti

YAŞAM 04.10.2019, 12:17
Ağaçtan düşen il genel meclisi üyesi öldü
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DÜN akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke Köyü'ndeki evinin  bahçesindeki elma ağacına çıkan AK Parti Gümüşhane İl Genel Meclisi üyesi Halit  Okur (68), bir süre sonra dengesini kaybederek, ağaçtan beton zemine düştü.
Çevredekilerce olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri  tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Okur, beyin kanaması nedeniyle  ameliyata alındı.

İlk operasyonun ardından Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesine  sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Okur, sabah saatlerinde çoklu organ  yetmezliği nedeniyle kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
 

#Gümüşhane #ağaç
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