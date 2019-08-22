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Ağa 1 tonluk köpek balığı takıldı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

YAŞAM 22.08.2019, 09:53 Osman Abaz
Ağa 1 tonluk köpek balığı takıldı!
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BABAKALE köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

#balıkçı teknesi #köpek balığı #Babakale Limanı
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