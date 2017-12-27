Afrodizyak etkisi yaratıp cinsel gücü artırıyor!

ASIL adı 'üzerlik tohumu' ama halkımız onu nazar otu olarak biliyor. Çünkü; nazar, büyü gibi etkilerden korunmak ve kurtulmak için yakılıyor.

Eski toplumlarda da özellikle şaman dinine mensup olanlarca bu bitki ruhsal arınma için kullanılırmış.

İlginç özellikleri bulunan nazar otundan arkeologlar eski yerleşim yeri kalıntılarını bulmak için faydalanırlarmış. Çünkü bu bitki fosforik asit bakımından zengin toprakları tercih eder. Fosforik asit ise insan yerleşimlerinin olduğu yerlerde bulunur. Bildiğiniz gibi insan vücudunda en fazla bulunan elementlerdendir fosfor. Bu açıdan höyüklerin, harabelerin hatta mezarlıkların olduğu yerlerde yetişen bir bitkidir. Nefes darlığı, kalp çarpıntısı sorununuz var ise üzerlik otunu kullanımı tavsiye ediliyor.

Parkinson hastalığına karşı faydalıdır. Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır. Saç siyahlaştırıcı etkisi vardır.

Zihni canlandırır. Göz alerjileri ve göz nezlesini giderici özelliği vardır. Epilepsi (sara) hastalığında başarı ile kullanılabilir.

Nazar Otu Nasıl Kullanılır?

Üzerlik otunun tohumları kurutulduktan sonra çayı yapılabilir. Kavrulup bal ile karıştırılarak tüketilebilir veya su ile karıştırılıp yenilebilir. Bazı hastalıklarda da şu şekilde kullanılması önerilir:

Keten tohumu ve bal ile karıştırılıp elde edilen macun yutulduğunda nefes darlığını giderir. Rezene ile kaynatılıp göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Yalnız göz nezlesinde su ile kaynatılıp burna çekilir.1 avuç üzerlik tohumunu yaklaşık 7,5 kg üzüm suyu ile kaynatıp (karışımın 4'te 1'i kalana kadar) 1 ay boyunca yarım litre içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Saman nezlesi gibi mevsimsel alerjilere karşı da kaynamakta olan 2 su bardağı su içerisine 3 çorba kaşığı nazar otu tohumu eklenir. Kaynarken ortaya çıkan buhar burun yoluyla solunur. Hemoroit için tohumları kavrularak öğütülür ve yemeklerden önce 1 tatlı kaşığı tüketilir. Bu şekliyle kurt düşürücüdür. Adet söktürmek için tohumu kaynatılıp bal ile karıştırılarak her gün 1 su bardağı içilir. Öğütülen tohumunun bal ile tüketilmesi varis için de faydalıdır.