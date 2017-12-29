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Adliyenin X-ray cihazından geçen yaramaz kedi büyük ilgi çekti

Bursa Adliyesi'nde x-ray cihazından geçmeye çalışan kedi kameralara yakalandı

Adliyenin X-ray cihazından geçen yaramaz kedi büyük ilgi çekti

Bursa Adliyesi'nde x-ray cihazından geçmeye çalışan kedi kameralara yakalandı

29 Aralık 2017 Cuma 11:55
Adliyenin X-ray cihazından geçen yaramaz kedi büyük ilgi çekti
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BURSA Adliyesi'nde x-ray cihazından geçmeye çalışan kedi kameralara yakalandı. Cihazın kenarında duran kedi, cihazdan geçtiği sırada polis memurları tarafından durduruldu. Adliyenin giriş kapısında bulunan x-ray cihazından geçmeye çalışan bir kedi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Cihazın kenarına oturan ve dakikalarca cihaza karşı direnen kedi, x-raydan geçerken polis memurlarınca fark edildi. Polis memurları cihazı durdurup kedinin çıkmasını beklerken, yaramaz kedi yeniden cihazın kenarına oturarak oyun oynamaya devam etti. Bu sırada yaşananları cep telefonu ile çeken vatandaşlar kediye büyük ilgi gösterdi.

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