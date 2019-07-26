Adliyede milyon dolarlık skandal! Kadın doktor ve savcının cinsel içerikli...

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki E.T.M. tıp merkezinin ortakları olan doktorlar G.B., N.S., Ü.G. ve N.G., 250 milyon dolarlık hastane yatırımının üzerine konmak ve gayrı resmi ortakları Kerim G. ve Atilla Y.'yi devreden çıkarmak istedi. Bir "Bakırköy Cumhuriyet Savcısı"na da istedikleri kararların çıkması için yüzde 5'lik hisse teklif etti. Haklarındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı için savcıya 600 bin TL verdiler. Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı ile tıp merkezinin ortaklarından kadın doktor G.B.'nin cinsel içerikli videosu, adli soruşturmayı etkilemek için kullanıldı. G.B.'nin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör suçlaması olan eşi tarafından kayda alınan video, HSK ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Sosyal güvenlik kurumunu da müdür A.A.'yla işbirliği yaparak sahte belgelerle milyonlarca lira zarara uğrattılar. A.A.'ya 2 milyon dolar rüşvet verdiler.

"ÜZERLERİNE FAZLA GİTME"

Atilla Y. şunları söyledi: "Bunlar, polis emeklisi H.E. ve TIR şoförü İ.Y.'yi mafya gibi üzerimize salmak için parayla tuttu. İ.Y. bizi ölümle tehdit etti. Ses kayıtları var. Görüntülerle HSK'ya şikayette bulunduk. Savcı dosyanın Ankara'ya intikal ettiğini öğrenince apar topar takipsizlik verdi.Savcı adam yolladı 'Konuşalım' diye... Daire teklif ettiler. Takipsizlik olayını kapatmamızı istedi. Almanya'daki kuzenim "Bu doktorları sıkıştırmışsın. Zekeriya Öz'ün selamı var, rica etti. Üzerlerine fazla gitme"dedi. Daha sonra kuzenimi de şikayet ettim." İ.Y.'nin şikayeti üzerine Atilla Y. ve Kerim G. hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Şantaj ve yargı görevini etkileme' suçundan dava açıldı. Atilla Y. beraat etti. Kerim G.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası çıktı. Hakim cezayı erteledi.