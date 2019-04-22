Adana'da bir erkeğe zorla kadın kıyafeti giydiren iki kardeş tutuklandı

İDDİAYA göre, 25 yaşındaki Hasan K. ve 23 yaşındaki kardeşi Halil K., akrabaları olan bir kızı rahatsız ettiğini ileri sürdükleri bir kişinin Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İş yeri sahibini yerinde bulamayan iki kardeş, yanında çalışan 18 yaşındaki A.D'yi olayla ilgisi olduğu iddiasıyla otomobilin bagajına koyup kaçırdı. Daha sonra satın aldıkları kadın kıyafetlerini zorla A.D'ye giydiren iki şüpheli, genci Çukurova Caddesi'nde gezdirip çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. A.D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan ve Halil K. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.