Adana'da bir erkeğe zorla kadın kıyafeti giydiren iki kardeş tutuklandı

Adana'da bir erkeğe zorla kadın kıyafeti giydirip, sokakta dolaştırırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları ileri sürülen iki kardeş tutuklandı.

Adana'da bir erkeğe zorla kadın kıyafeti giydiren iki kardeş tutuklandı
banner404

İDDİAYA göre, 25 yaşındaki Hasan K. ve 23 yaşındaki kardeşi Halil K., akrabaları olan bir kızı rahatsız ettiğini ileri sürdükleri bir kişinin Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İş yeri sahibini yerinde bulamayan iki kardeş, yanında çalışan 18 yaşındaki A.D'yi olayla ilgisi olduğu iddiasıyla otomobilin bagajına koyup kaçırdı. Daha sonra satın aldıkları kadın kıyafetlerini zorla A.D'ye giydiren iki şüpheli, genci Çukurova Caddesi'nde gezdirip çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. A.D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan ve Halil K. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Konya'da tasarlanan 'Mini Robot ADA':...
Konya'da tasarlanan 'Mini Robot ADA':...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479