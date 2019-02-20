Adana'da 5 yaşındaki çocuğa haciz

OLAY merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer mahallesinde 2 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre şimdi 5 yaşında olan Berat Meral, evlerinin balkonunda odun parçalarıyla oynarken, bir odun elinden kaydı. Balkondan düşen odun, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın kaportası zarar gördü. Araç sahibi aileyle tartıştıktan sonra polis çağırarak tutanak tutturdu. Şahıs daha sonra da otomobilini götürerek tamir ettirdi, 1951 lira masraf da sigorta şirketi tarafından ödendi. Sigorta şirketi parayı ödedikten sonra masrafın, zarar veren tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de faiziyle birlikte 1991 lira paranın 5 yaşındaki çocuktan alınmasına karar verdi.

2 YIL SONRA GELEN MAHKEME KARARI

Bu nedenle olaydan 2 yıl sonra 5 yaşındaki Berat Meral'in adresine haciz ve mahkeme kararı gitti. Ancak aile bu durum karşısında şok olarak karara itiraz etti. Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral, "Benim oğlum o zaman 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek hiçbir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Odunlar kayıp aşağı düştü. Biz bu karara bir anlam veremiyoruz, bu nedenle itiraz ettik. 5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi?" dedi.