Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yangın çıktı!

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 binasında yangın çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu alanda çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü. Acun Ilıcalı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

YAYIN AKIŞI DURDU, BİNADA HASAR BÜYÜK

Bugün saat 14.30 sıralarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalından yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında elektrik tesisatının zarar görmesi nedeniyle TV8'de yayın akışı bir süre durdu.Konuyla ilgili kanal yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.