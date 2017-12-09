Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısı yürekleri parçaladı

PAUL Nicklen ayılara oldukça aşina bir isim. Kanada'nın kuzeyinde büyüyen bir biyolog olan Nicklen, sonadan bir vahşi yaşam fotoğrafçısına dönüştü. Vahşi doğada 3 binden fazla ayı gören Nicklen'in son seferi içleri parçalayacak cinsten olmuş.

"GÖRDÜĞÜM EN BOĞUCU GÖRÜNTÜYDÜ"

Nicklen'in 5 Aralık günü sosyal medyadan yayınladığı görüntüler olay yarattı. Oldukça zayıflamış ve açlık sebebiyle ölümün pençesinde olduğu anlaşılan kutup ayısının, şimdiye kadar gördüğü en boğucu görüntülerden biri olduğunu söylüyor.

ÇÖP TENEKELERİNİ KARIŞTIRDI

"O anlarda ağlamaya başladık ve ayıyı gözyaşlarımız akarken görüntülemeye devam ettik" diyor. Muhtemelen besin yetersizliğinden kaynaklı olarak kas atrofisi olan hayvanIN, yürürken tek bacağı geride kalıyor. Açlık yüzünden oldukça bitkin görünen kutup ayısı, yiyecek bulma ümidiyle çöpleri karıştırırken görülüyor. Balıkçıların mevsimsel olarak kullandıkları bölgedeki çöp kutularından da bir şey çıkmayınca ayı, vazgçerek yere çöküyor.

"NEDEN BESLEMEDİN" DİYE SORULMUŞ

Nicklen'e görüntüleri yayınladıktan sonra sorulan soru ise neden ayıya müdahale etmediği olmuş. "Tabii ki bu aklımdan geçti" diyor Nicklen. "Ancak ben yanımda 400 kilo et ve sakinleştirici tabanca ile gezmiyorum. Ayrıca hayvanı beslemek, sadece sefaletini uzatmak olurdu. Bir de Kanada'da kutup ayılarını beslemek yasadışı." diyerek sözlerini sürdürdü.

"AÇLIK ÇEKEN BİR AYI İŞTE BÖYLE GÖRÜNÜYOR"

Ayının ölümünü filme alarak bu anın boşa gitmemesini istediğini söyleyen Nicklen, bu yavaş ve karanlık ölümü filme alarak bir farkındalık yaratmak istemiş. Ayıların nesli tükendiğinde insanlar onların neye benzediğini ve nasıl öldüklerini görmeli diyen adam, "Açlık çeken bir ayı işte böyle görünüyor" diyerek amacını ifade ediyor.

100 YIL İÇİNDE YOK OLACAKLAR

Nicklen, iklim değişikliğinin ölümcül sonuçlarının nasıl olduğu konusundan mesaj vermeyi de umduğunu söylüyor. Kutup ayıları, doğal yaşam alanlarında buz tabakalarını kırıp, balık ve foklarla besleniyor ancak küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle hayvanların beslenme alanları yok olmuş durumda. Doğada yaklaşık 25 bin kutup ayısı bulunurken, 100 yıl içinde bu hayvanların neslinin tükeneceği tahmin ediliyor.