ABD’nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı
ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Teksas'da düzenlenen saldırının ardından Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD’nin Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.Dyton polisi, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 16 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken saldırganlardan birinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği, diğerinin olay yerinden siyah bir cip ile kaçtığı iddia edildi. FBI'ın soruşturmaya dahil olduğu açıklandı. ABD’de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.
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