ABD'nin efsane başkanının 22 yaşındaki torunu, uyuşturucudan öldü!

ABD'de 1968'de, başkan olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy'nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill, yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybetti.Saoirse Kennedy Hill, dün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Massachusetts'teki Cape Cod Hastanesi, Hill'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı. Ancak Amerikan medyası, Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü öne sürdü.New York Times gazetesi, Boston'da iletişim öğrencisi olan Hill'in depresyon geçirdiğini iddia etti.CBS Televizyonu ve New York Post gazetesi de haberlerinde aynı iddialara yer verdi.Hill, Robert ve Ethel Kennedy'nin kızı Courtney Kennedy'nin çocuğu.