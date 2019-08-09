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9 yaşındaki kızı tacizden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

YAŞAM 22.08.2019, 11:59 Osman Abaz
9 yaşındaki kızı tacizden gözaltına alındı
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

#samsun #cinsel taciz #kız çocuğu #gözaltı
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