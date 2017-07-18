9 aylıkken saçlarıyla fenomen olan bebek büyüdü!

YALNIZCA iki aylık olan bebeğin o kadar çok saçı vardı ki bir gören bir daha bakıyordu!
Annesi Chelsea sokağa çıktıklarında eve zor döndüklerini, çünkü herkesin bebeği sevmek istediğini söylüyor.
33 yaşındaki anne Chelsea Noon, oğlu Junior Cox-Noon ile birlikte alışverişe çıkıp eve dönmenin iki saati aştığını söylüyor.
Çünkü Junior'ı her gören onun yanına geliyor ve güzel bebek bir anda tüm marketin ilgi odağı haline geliyor. İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan aile, çok saçı olduğu için oğullarına "ayıcık" lakabını takmış.
Ve işte fenomen bebeğin son hali.
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