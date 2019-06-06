85 hastayı öldüren hemşireye rekor ceza

Modern Almanya’nın en korkunç seri katili olarak tarihe geçen hemşire Niels Hoegel’in davasında sona gelindi… Almanya’da 85 hastasına zehir enjekte ederek öldüren ve bunu itiraf eden Hoegel, dün görülen davada yaşamını kaybeden hastaların yakınlarından özür dilemişti. Hoegel, hastalara önce zehir enjekte etmiş ve daha sonra da onları “sanki kurtarıyormuş gibi” yaparak kahraman rolü üstleniyordu. Hoegel’e müebbet hapis cezası verildi.