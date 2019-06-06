Modern Almanya’nın en korkunç seri katili olarak tarihe geçen hemşire Niels Hoegel’in davasında sona gelindi… Almanya’da 85 hastasına zehir enjekte ederek öldüren ve bunu itiraf eden Hoegel, dün görülen davada yaşamını kaybeden hastaların yakınlarından özür dilemişti. Hoegel, hastalara önce zehir enjekte etmiş ve daha sonra da onları “sanki kurtarıyormuş gibi” yaparak kahraman rolü üstleniyordu. Hoegel’e müebbet hapis cezası verildi.
85 hastayı öldüren hemşireye rekor ceza
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Hoegel'e verilecek ceza belli oldu. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, 85 hastasını öldüren Hoegel'e müebbet hapis cezası verildiği aktarıldı.