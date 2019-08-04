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8 yıldır kayıp olarak aranan kızın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

YAŞAM 03.08.2019, 22:36 Melike Temir
8 yıldır kayıp olarak aranan kızın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
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KAYSERİ polisi, 8 yıl önce kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Polis Merkez Amirliğine 10 Şubat 2011 tarihinde müracaat eden müşteki Ebru Çelen, öz kızı 1994 doğumlu Merve Koçer'in 26 Ocak 2011 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, kızının bulunmasını istediğini beyan etti.Dosyayı ele alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışması, olay tarihinde evde bulunan ve sonrasında çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan şahıslarla yapılan görüşmeler ve teknik takip sonucu kayıp Merve Koçer'in öldürülerek bir yere atıldığını veya gömüldüğü değerlendirdi. 

BAŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın şüphelilerinden M.A. (25), A.O. (30), E.K. (24) ve O.S.'nin (46) çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak yattıkları tespit eden ekipler, bu şüphelilerle beraber hareket ettiği anlaşılan E.K. (37), M.K. (37), M.K. (30), N.K. (28), Y.K. (32) ve Y.K.'yi (34) düzenledikleri eş zamanlı operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın asli şüphelisi E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#8 YIL #Kayıp #kayseri #Cinayet #kurban
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