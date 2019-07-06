8 bin liralık otomobille 'drift' yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ'de, otomobiliyle "drift" yapan sürücü ile trafik polisleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sürücüye "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uygulandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı.

7 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.