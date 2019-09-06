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73 yaşında ikiz doğuran kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi.

YAŞAM 06.09.2019, 14:23
73 yaşında ikiz doğuran kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı
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HİNDİSTAN'IN güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu. Olay sonrası büyük bir mutluluk yaşayan kadın, kocasından gelen haberler sarsıldı.

KOCASININ İSTEĞİ ÜZERİNE YAPMIŞ

Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Mangayamma Yaramati, 82 yaşında olan eşi Sitarama Rajarao'nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyledi.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, "O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü" dedi.

"BANA ÇOCUKSUZ KADIN DİYE SESLENİYORLARDI"

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, "Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı" ifadelerini kullandı.

BABA OLDUKTAN BİR GÜN SONRA FELÇ GEÇİRDİ

Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao'nun, hastanedeki tedavisi sürüyor.

#İKİZ #Hindistan #Tüp bebek
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