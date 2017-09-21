71 yaşında dilencilik yapan adama yardım ettiler, bakın nasıl değişti!

ÖLEN karısıyla burada yaşadıkları için evini asla terk etmeyen 71 yaşındaki İyon Negril...

Şehir yetkilileri İyon'un, başka bir eve ya da huzurevine taşınmasını öneriyor, ancak yaşlı adamı bir türlü ikna edemiyorlardı. İyon, evini terk etmeyi kesinlikle reddediyordu.

Bu evde yaşamak imkansızdı.



Penceresi yoktu, duvarlar ufalanıyor, tavan sarkmış ve umutsuzca akıyordu. Romanya'da kışın don olayı -20C'ye kadar düşüyordu.

Yaşam koşullarını görüntüleyen ve Facebook'ta paylaşan vatandaş sayesinde İyon'a yardım eli uzattılar. Yaşlı adamı yalnızlık ve depresyon sorunlarıyla terk etmek yanlış olur diye düşündüler. Onu oradan çıkarıp başka bir yerde yaşamaya zorlamak da imkansızdı. Bu sebeple evinden ayrılmak istemeyen İyon'a, eski evinin yerine yenisini yapmayı teklif ettiler.



Psikolojik destek ve yapılan diğer yardımlar sonucu, yaşlı adamın hayatı değişti. Para toplayarak ona yeni bir ev veren insanlar değişimi kare kare işte böyle kaydettiler.

Yardım eden vatandaşların, çok parası yoktu ama; damlaya damlaya göl olur mantığıyla yardım kampanyası başlattılar.

İyon'a, tamamen yeniden tasarlanan, içinde rahat edeceği bir konteynır satın aldılar.



