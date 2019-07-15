70 yaşındaki kardeşini camide namaz kılarken öldürdü

ORDU'da arazi sorunu yaşadığı kardeşini camide namaz kıldığı sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 75 yaşındaki kişi gözaltına alındı. Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen Ali D. (75) ve kardeşi Hasan D. (70), Fatsa ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ndeki camide akşam namazı kıldı. Ali D, cemaatin dağılmasının ardından namaz kılmaya devam eden kardeşi Hasan D'ye silahla ateş etti. Ağır yaralanan Hasan D, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Ali D, jandarma ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ağabeyi tarafından öldürülen Hasan D.'nin imamın izinli olmasıyla akşam namazını cemaate kıldırırken öldürüldüğü belirlendi.