63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

İstanbul Kağıthane'de tek başına yaşayan 63 yaşındaki Şerife Güler'in evinden 5 kamyon çöp çıktı. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine eve gelen belediye ekipleri, evi boşaltarak 2 saat boyunca temizlik yaptı.

63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı
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KAĞITHANE Nurtepe Mahallesi Çilek Sokak’ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, 63 yaşındaki Şerife Güler'in evinden gelen yoğun kokular üzerine belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polis ve belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yıllar boyunca bulduğu her şeyi biriktiren Şerife Güler'in adeta bir çöp evde yaşadığı ortaya çıktı.  Bir süre polis ekiplerine zorluk çıkartan yaşlı kadın uzun uğraşlar sonucunda evinden çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Belediye ekipleri, evdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla evden tam 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.  Çöplerin temizlenmesinin ardından ev belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Temizliğin ardından evin tekrar yaşlı kadına teslim edileceği belirtildi. Belediye ekipleri, evdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla evden tam 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerin temizlenmesinin ardından ev belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Temizliğin ardından evin tekrar yaşlı kadına teslim edileceği belirtildi.

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