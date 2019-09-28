6 yaşında sandılar, 22'sinde bir sosyopat çıktı! Bakın nerede bulundu

ABD'de ebeveynlik hakkında kitaplar yazan Kristine ile eşi Michael, Ukrayna doğumlu Natalia'yı 2010 yılının Mayıs ayında evlat edindi. Ancak çift, bir süre sonra olayların görüldüğü gibi olmadığı konusunda şüphelenmeye başlayıp küçük kıza kemik testi yaptırınca, Natalia'nın en az 14 yaşında olduğu ortaya çıktı.Daily Mail'e konuşan Kristine "Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söyler ve bununla ilgili resimler çizerdi. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sordum. Bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" dedi.Kristine medyanın onu çocuk istismarcısı gibi göstermeye çalıştığını ancak ortada bir çocuğun olmadığını belirtti. Kristine "Natalia bir kadındı. Regl oluyordu. Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir santimetre bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyor" dedi. Aile, doktorların yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğrulamalarına rağmen medyanın onları çocuk istismarcısı gibi göstermesine isyan etti.Jake isminde otizmli bir öz çocukları olan aile, Natalia'yı ailenin tam bir üyesi gibi kabul ettiklerini, gayet iyi birer anne baba olduklarını, Natalie'yi evlatlık işlemleri sırasında belgelerin neden yetersiz olduğunu da vicdani sebeplerle sorgulamadıklarını belirtti.Natalia'nın ruh sağlığının bir noktada iyice kötüleşmesi sonrası çevresine riskli hale gelmeye başladı. Bu nedenle hastaneye yatırılan Natalie, orada yaşının büyük olduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadan aile üyelerini öldürmeye çalıştığını itiraf etti.Bunun üzerine çift, 2013'te, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti. Natalia, 3 sene boyunca burada tek başına yaşadı. 2013'te, bölge mahkemesinin kararıyla kızın doğum tarihi 1989 olarak değiştirildi. Aile, Natalia'ya yetişkin bakımı aldırtmış, ev tutmuş, ardından da Kanada'ya taşınıp kızı arkalarında bırakmıştı.Çifte bunun üzerine dava açıldı ancak Kristine ortada çocuk istimarı olmadığını çünkü Natalia'nın yetişkin olduğunu, kendisinin otistik çocuğuna bakan iyi bir anne olduğunu söyledi.Ancak Washington Post'un haberine göre, durum Kristine'in anlattığından daha farklıydı. Gazetenin haberine göre eski koca Michael Barnett geçtiğimiz aylarda yapılan sorgusunda, polise kızın çocuk yaşta olduğunu ancak karısının talimatı ile onu arkada bıraktıklarını belirtti.Evden birkaç yıl önce ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Natalia ise bulundu.Natalie Grace'in yine Indiana'da papaz Antwon Mans ve eşi Cynthia Mans'in evlatlıkları olarak ABD'de yaşadığı ortaya çıktı.Çiftin, 2016 yılında Natalia'nın yasal koruyucuları oldukları belirtilirken, ailenin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.