6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı not şoke etti

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Tine Hines isimli kadın, kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 defa ölüp dirildi. Hines, 4 defa doktorlar, iki defa da kocası tarafından hayata döndürüldü. Daily Mail'de yer alan habere göre, akıllara durgunluk veren olayı Hines'in yiğeni Madie Johnson şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi. Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi iki kez diriltti.'' ''Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi. Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı. Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda 'O gerçek' yazdı.''''Odada bulunan herkes şoka girdi ve 'Gerçek olan ne?' diye sordu. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti."Tina Hines, Hz. İsa ve diğer dünyayı kastederek kağıdın üzerine ' Gerçektir' yazmıştı. Yeğeni Johnson, teyzesinin yazdığı nottan çok etkilendiğini söyleyerek, mesajı koluna dövme olarak yaptırdı.Kişisel sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Johnson, "Bu gerçek hikâyeyi paylaşmak zorundaydım. Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Yaşam tarzımı değiştirdi." dedi.