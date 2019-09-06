6 günlük bebeği el çantasına sıkıştırıp, uçağa binmek istedi

FİLİPİNLER'DE yeni doğan bir bebeği ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan ABD vatandaşı bir kadıninsan kaçakçılığıyla suçlandı.43 yaşındaki Jennifer Talbot, Çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÇANTADAN BEBEK ÇIKTI

ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen kadının çantasında 6 günlük yeni doğan bir erkek bebek bulundu.Yetkililer, Talbot'un bebekle ilgili göç ofisine bildirimde bulunmadığını öne sürüyor. Filipin Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI), Talbot'un 'bebeği gizleyerek kaçırma niyetinde olduğunu' iddia etti. Bebeğin annesi ve babası hakkında da çocuk koruma yasası uyarınca yasal işlem başlatıldı. Bebek de sosyal hizmetlere verildi.

BEBEK İÇİN HERHANGİ BİR BELGE ALMADI

Soruşturma bürosu Talbot'un bebek için uçağa biniş kartı veya herhangi bir belge almadığını söyledi. Talbot, Perşembe günü hakkındaki suçlamaların açıklandığı basın toplantısına elleri kelepçeli halde getirildi ve suçlamalarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Soruşturma bürosunun havalimanından sorumlu yetkilisi Manuel Dimaano, suçlu bulunursa Talbot'un ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Associated Press haber ajansı, Talbot'un gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Büyükelçili yetkililerinin bilgilendirildiğini aktardı. Soruşturma bürosu, Talbot'un gözaltına alındıktan sonra bebeğin ABD'ye götürülmesiyle ilgili rızasını gösteren bir belge gösterdiğini ama belgenin bebeğin annesi tarafından imzalanmadığını belirtti.