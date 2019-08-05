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Son Dakika

5 yıldızlı otelin havuzunda kahreden ölüm!

İzmir Özdere'deki lüks otelin aqua parkına giren, 4 yaşındaki Başer Arges Kaya havuzun dibinde baygın halde bulundu. Küçük çocuk, havuzun dibinden çıkarıldı ama götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM 05.08.2019, 08:15 Melike Temir
5 yıldızlı otelin havuzunda kahreden ölüm!
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İZMİR'in Menderes İlçesi Özdere mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde anne ve babasının bir anlık dalgınlığı sırasında aqua park şeklindeki havuza giren 4 yaşındaki Türk asıllı İngiliz vatandaşı Başer Arges Kaya, havuzun dibinde baygın halde bulundu. Havuzdan çıkarılan küçük Başer, ilk müdahale yapıldıktan sonra Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Başer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MÜŞTERİLER FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Özdere'deki 5 yıldızlı bir otelin aqua park havuzunda yaşandı. Londra'dan tatile gelen Sinan Kaya ve eşi Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğulları Başer Arges Kaya ile birlikte havuz başına indi. Bu sırada anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanan Başer, 1 metre 20 santim derinliğindeki havuza girdi.

HAYATINI KAYBETTi

İ Küçük çocuk dakikalar sonra fark edilerek havuzun dibinden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Başer yaklaşık 30 dakikalık müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Başer'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Morgu'ndan alınarak Kahramanmaraş'ın Elbistan Gölpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. (Yeni Asır)

#5 yıldızlı otel #Havuz #kahreden ölüm #İzmir #aqua parkı #Başer Arges Kaya
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