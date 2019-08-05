5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde öfkeli koca boşanmak isteyen karısının evine uzun namlulu silahlarla düzenledi. Hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün, hırsız sandıkları kişileri kovalarken canlarından olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİN EVİNİ BASKIN DÜZENLEDİ

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi.

KAPIYA ÇIKAN KOMŞULAR KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz Narin, Gökhan Narin, Münevver Narin ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğdaç da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1'i ağır 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere kaldırıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN EV DELİK DEŞİK OLDU

Öte yandan, saldırının şiddetti gün ağarınca ortaya çıktı. Eşinin boşanmak istemesi üzerine gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda eşi ve ailesinin bulunduğu ev delik deşik oldu. Kurşun izleri dehşet anını gözler önüne sererken köy sakinlerinin sinir krizleri geçirdiği görüldü.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.