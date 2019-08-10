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5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kamerada

Samsun'da kadınlar, cadde üzerinde "eş" kavgasına tutuştu. O anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM 09.08.2019, 10:43 Melike Temir
5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kamerada
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SAMSUN'da, kadınların cadde üzerindeki "eş" kavgası anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan bir şüpheli ise gözaltına alındı. Olay, İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafede oturan 2 kadın ile yanlarına koşarak gelen 3 kadın arasında "eş" tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kadınlar birbirilerine küfür etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAKALANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede kavgayı kontrol altına aldı.Polisler şüpheli şahısların kimlik sorgularını yaptığı sırada ise E.T. ismindeki kadının 3 ayrı suçtan yakalaması ortaya çıktı. Ekiplerce olay yerinde gözaltına alınan kadın polis merkezine götürüldü.

#eş kavgası #5 kadın #samsun
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