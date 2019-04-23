46 gün sadece birayla beslenerek 20 kilo verdi

HALL, Hristiyan orucunda yağlı yemeklerin yasak olması sebebiyle besini daha doyurucu yapmak için içine bira katan Bavyeralı keşişleri örnek aldığını söyledi. 46 gün boyunca her gün 2 ilâ 5 şişe bira içen adam, bu süre içinde tek bir gün bile orucunu bozmadığını, bira dışında sadece su ve kahve içtiğini anlattı. Hall, Katoliklerin geçtiğimiz 21 Nisan’da kutladığı Paskalya’ya kadar 20 kilo vererek 112 kilo oldu. Bu deneyin ardından sağlığının daha iyi olduğunu iddia eden Hall, “Kandaki kolesterol ve şeker oranım düştü, ayrıca tansiyonum da düştü” dedi. Başlarda amacının zayıflamak değil, yemeğe olan bağımlılıktan kurtulmak olduğunu belirten Hall, zaman zaman oruç tutarak ve yemeğin miktarını azaltarak kilo vermeye devam edeceğini söyledi