43 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti!

İngiltere Liverpool'da bir çocuk annesi 43 yaşındaki öğretmen Lydia Beattie-Milligan, 15 yaşındaki öğrencisine, kendisiyle birlikte otele gelmesi teklifini yaparken yakalandı.

43 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti!
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İngiltere Liverpool'da, 43 yaşındaki lise öğretmeni Lydia Beattie-Milligan, uygunsuz mesajlar attığı 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile otelde cinsel ilişkiye girmeyi planlarken yakalandı. Superhaber.com'un haberine göre: Bir çocuk annesi evli öğretmen, mahkemede duygusal problemler yaşadığı bir süreçten geçtiğini ve kendisi gibi psikolojik sorunu olan öğrencisine yardım ettiğini söyledi. Savcı, öğretmenin öğrencisi ile öpüştüğünü ve bunun devamını getirmek için otelde bir oda tutmayı planladığını, öğrenciye atılan mesajlar ile kanıtladı.

Öğretmen: ''Doğru olmayan hislere sahibim belki ama bu elimde değil''

Mesajlarda öğretmenin, ''Seni önemsiyorum'' mesajına, öğrencisi, ''Ben de seni önemsiyorum, bu beni sevdiğin anlamına mı geliyor?'' yanıtını veriyor. Öğretmenin ise, ''Aman Tanrım! Seni düşünmeden edemiyorum ama bunun yanlış olduğunu biliyorum, kafamı kurcalıyorsun!'' yazdığı görülüyor.

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