40 yaşındaki oyuncunun cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu
40 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi, İngiltere'nin Portsmouth şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında ölü bulundu.
YAŞAM 19.09.2019, 16:08
İNGİLTERE'DE amatör oyunculuk yapan 40 yaşındaki Lorraine Bream, bir alışveriş merkezinin çatısında ölü bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak 53 yaşındaki bir adamı göz altına aldı.
BİR GECE ÖNCE SABAHA KADAR PARTİ VERİLDİ
Lorraine 'nın pazartesi günü cesedinin bulunmasından sonra çevrede oturanların ifadesini alan polis, vatandaşların kadının cesedinin bulunmasından bir gece önce alış veriş merkezinin hemen yanında bulunan bir binada sabaha kadar parti verildiğini söyledi.
KEFALETLE SERBEST KALDI
Gözaltına alınan adam, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken şüpheli 14 ekim tarihinde mahkemeye çıkacak.
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