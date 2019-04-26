İDDİAYA göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 12:07
4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası
Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya dair gizlilik kararı aldı.