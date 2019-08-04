banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

4 öğretmenin bulunduğu araç kaza yaptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okul duvarına çarpan otomobildeki 4 öğretmen yaralandı.

YAŞAM 27.08.2019, 14:48 Osman Abaz
4 öğretmenin bulunduğu araç kaza yaptı
banner404

ALINAN bilgiye göre, Çankaya ilçesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda İncek istikametine giden Gökçe Ş. idaresindeki 06 GPB 48  plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan ve özel bir okulda öğretmenlik yaptıkları öğrenilen 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Gökçen Ş. ile ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla  kurtarıldı. Yaralı 4 öğretmen, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere  kaldırıldı.

#Çankaya #fen lisesi #kaza #Öğretmen
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545