4 bin yaşındaki kafatasının yüzü yeniden oluşturuldu

İSKOÇYA'DA138 yıl önce bulunan insan kalıntılarının, dört bin yıl önce Tunç Devri'nde yaşamış olan bir çiftçiye ait olduğu ortaya çıktı.
1879'DA BULUNMUŞTU
Yerel haberlere göre İskoçya'nın Stirling kentinde işçiler tarafından 1879 yılında bulunan genç adamın kalıntıları, Neolitik döneme ait bir höyüğün içine gömülüp sonrasında daha güvenli bir şekilde saklanması için Stirling'de bulunan Smith Müzesi'ne teslim edildi.
20 YAŞINDA ÖLMÜŞ
Yirmi yaşındayken öldüğü tahmin edilen genç çiftçiye, Torbrex bölgesinde bulunması sebebiyle "Torbrex Tam" takma ismi verildi.
4 BİN YAŞINDA
Stirlingli arkeolog Murray Cook yerel medyaya yaptığı açıklamada, Torbrex Tam'in Tunç Devri'nde doğduğunu, en az dört bin yaşında olduğu tahmin edildiğini ve şu ana kadar Stirling kentinde doğan en yaşlı insan unvanına sahip olduğunu söyledi.
YÜZÜ YENİDEN OLUŞTURULDU
Araştırmacılar Tam'in kalıntılarının hangi zamana ait olduğunu kesinleştirmeye çalışırken adli tıp ekibi, bulunan kafatasını baz alarak Tam'in yüzünü yeniden oluşturdu. Cook, "Tam'in yüzü, Stirling kentinde yaşayan insanların atalarını temsil ediyor. Ben daha önce Stirling'de Tam'e benzeyen birçok insan gördüm" dedi.
EŞİ VE ÇOCUĞU DA BULUNDU
Aynı kazı alanında çalışmalarına devam eden araştırmacılar, yine 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve 1970'li yıllarda bulunan bir kadın iskeleti kalıntılarına ulaştı. Kadın iskeletinin yanında bir de dört yaşında bir çocuğa ait olduğu düşünülen kalıntılarla ilgili Murray Cook, "Tunç Devri'nde ortalama yaşam süresi yüksek ihtimal 20 yıldı; çünkü, yaşam koşulları zorluydu. Bu kazı alanında bulduğumuz kalıntılar yüksek bir ihtimalle bir aileye ait" dedi.
Torbrex Tam'le ilişkilendirilen objeler, 2018 yılında Smith Müzesi'nde sergilenecek.
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