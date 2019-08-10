36 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkisi skandal yarattı

ÖĞRETMEN ilk mahkemelerde suçlamaların tamamını reddetse de, daha sonra öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Bergen İlçesi Yüksek Mahkemesi savcıları, cinsel tacizin 2015 yılında Lyndhurst'deki evli öğretmenin evinde gerçekleştiğini söyledi.

Lauren Coyle-Mitchell, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, diğer öğretmenler bir okul gezisi sırasında Coyle-Mitchell'in öğrencisiyle 'uygunsuz' etkileşimlerde olduğunu fark etti. Öğretmenler yaşananların ardından Coyle-Mitchell hakkında şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde öğretmenin kız öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi. Öğretmenin, öğrenci üzerinde baskı kurarak bu eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varıldı. Coyle-Mitchell, öğrencisiyle ilişkisinin telefon mesajları ile başladığını ve sonrasının geldiğini söyleyerek, "Böyle olacağını bilemezdim. Çok üzgünüm, yaşadıklarıma karşı koyamadım" dedi.

Bir daha öğretmenlik yapamayacak!

Coyle-Mitchell, cezasının yüzde 85'ini çekmesinin ardından şartlı tahliye olabilecek ancak bir daha öğretmenlik yapamayacak. Sapkın öğretmenin, Facebook hesabında yer alan eşi ve 2 çocuğuyla mutlu fotoğrafları ise vatandaşları çıldırttı.