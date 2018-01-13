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35 yaşındaki ateşli büyükanne: Kızıma "ablam" diyorum kimse şaşırmıyor

İngiltere'nin en genç büyükannesi olan 35 yaşındaki Carrie Hilton, aynı zamanda en ateşli büyükanne olarak da oldukça konuşuluyor

35 yaşındaki ateşli büyükanne: Kızıma "ablam" diyorum kimse şaşırmıyor

İngiltere'nin en genç büyükannesi olan 35 yaşındaki Carrie Hilton, aynı zamanda en ateşli büyükanne olarak da oldukça konuşuluyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:53
35 yaşındaki ateşli büyükanne: Kızıma "ablam" diyorum kimse şaşırmıyor
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İNGİLTERE'NİN en genç ve en görkemli anneannesi 35 yaşındaki Carrie Hilton. 17 yaşında kızı Clareice'i doğuran ateşli büyükanne, kızının da 18 yaşında doğum yapmasıyla yaşıtlarının henüz yeni evlendiği çağda büyükanne oldu.

67 BİN LİRA HARCADI

Carrie göğüs implantı da dahil olmak üzere kozmetik tedavilerine toplam 13 bin sterlin (yaklaşık 67 bin TL) harcamış. Aynı zamanda kick box sporcusu olan genç kadın, bir medya firmasındasatış müdürü olarak çalışıyor.

KIZI İÇİN "ABLAM" DİYOR, HERKES İNANIYOR

İngiltere'nin Bolton şehrinde yaşayan insanlara kızıyla kardeş olduklarını hatta kızının kendisinin ablası olduğunu söylediğini ve kimsenin bunu garipsemediğini söylüyor. Carrie haftada beş gün kick box yaptığını ve formunu buna borçlu olduğunu ifade ediyor.

Kızı kendisine "anne" diye seslendiğinde çevredekilerin bunu garipsediğini söyleyen kadın, eğer bir erkeği reddetmek isterse büyükanne olduğu silahını kullandığını söylüyor.

DÜNYANIN EN GENÇ BÜYÜKANNESİ 23 YAŞINDA

 Romanya'nın Investi köyünden Rifca Stanescu'nun 2012'de, sadece 23 yaşındayken dünyanın en küçük büyükannesi olduğuna inanılıyor. Kızı Maria'yı 12 yaşında doğuran kadın, engel olmak istemesine rağmen kızının da 11 yaşında doğum yapmasıyla bu talihsiz ünvanı almıştı.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
İngiltereCinsellikKomik - İlginçYaşam
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