340 kiloya kadar çıkmıştı, son halini görenler ''Bu bir mucize'' diyor!

AMERİKA'da yaşayan 51 yaşındaki Milla Clark, 340 kiloya kadar çıkmış ve kolunu dahi kaldıramayacak duruma gelmişti. 3 yıl boyunca yatağa mahkum yaşayan ve evden dışarı çıkamayan Clark, doktorunun verdiği diyet programıyla tam 269 kilo vererek herkesi şoke eden bir değişime imza attı. 69 kiloya düşen Clark, kilo vermeden önceki süreçte ABD'de yayınlanan 'My 600-Lb' isimli programa katıldı Milla, kilolarından dolayı yaşadıkları zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı. Program doktorunun kendisine verdiği diyeti üç yıl boyunca kararlılıkla takip eden Milla, programın en başarılı hastası seçildi. Milla Clark, verdiği kilolardan dolayı dört duvar arasında yaşamaktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.