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32 yaşındaki kadın öğretmen, ıslahevinde çocuk mahkumla ilişkiye girdi!

ABD'de, 32 yaşındaki Maggie Christine Stastny isimli kadın öğretmenin, eğitim vermesi için gönderildiği ıslahevinde, küçük yaşta bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

YAŞAM 23.09.2019, 07:30
32 yaşındaki kadın öğretmen, ıslahevinde çocuk mahkumla ilişkiye girdi!
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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Maggie Christine Stastny isimli kadın öğretmen, eğitim için gönderildiği ıslahevinde, küçük yaşta bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.32 yaşındaki kadın öğretmen, çocuk mahkuma, kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için yüklü miktarda para teklif etti.Stastny'nin suçu, Facebook'ta bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, arkadaşına bu yılın başlarında bir ıslahevine gittiğini ve orada bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini anlatmasıyla ortaya çıktı.Stastny'nin arkadaşı, öğrendikleri karşısında dehşete düşünce, kadın öğretmeni polise ihbar etti. 32 yaşındaki öğretmen, ihbar üzerine tutuklandı.Ayrıca, Maggie Christine Stastny'nin sözleşmesi, öğretmenlik yaptığı lisenin yönetimi tarafından feshedildi. 

#kadın öğretmen #çocuk mahkum #cinsel ilişki
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