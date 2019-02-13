30 yıllık tiryaki çift sigarayı bıraktı

KUMLUCA Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Batı Antalya'nın tek sigara bıraktırma polikliniği olma özelliğini taşıyan klinik 3 yıldan bu yana hizmet veriyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nurcan Demirtaş danışmanlığında verilen hizmetlerle birçok Kumlucalı, çağın en büyük bağımlılıklarından biri olan sigara alışkanlıklarından kurtuldu. Ekim ayında başvuran Savaşkan Doğan ve Safinaz Doğan çifti de sigara bırakmak isteyen birçok kişiye örnek oldu. Yaklaşık 30 yıldan beri sigara kullanan çift artık sağlığını, sosyal yaşamlarını ve ekonomik durumlarını olumsuz etkileyen sigara bağımlılığından kurtulma kararı verip, Kumluca Devlet Hastanesine başvurdu. Yaklaşık bir aylık takip sonucunda çift bağımlılıktan kurtuldu. Doğan çifti, "Sigarayı bırakmak isteyen herkese Kumluca Devlet Hastanesi'ne başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü muhtelif zamanda denediğimiz sigara bırakma çabaları hep sonuçsuz kaldı, ancak bir danışmanla bu süreci yönettiğimizde bağımlılıktan tamamen kurtulduk. Bu süreçte Kumluca Devlet Hastanesi'ne ve Uzm. Dr. Nurcan Demirtaş'a özellikle teşekkür ederiz" dedi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, "Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak ilan edilmiştir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bu nedenle sigara kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri ve daha sayamayacağım birçok sağlık sorununu da ortaya çıkartmaktadır. Bu hususta hastanemizde açılan sigara bıraktırma polikliniği her geçen gün daha fazla başvuru almakta, sigara bağımlılığından kurtulan her vatandaşımızı da görmek bizleri mutlu eder" diye konuştu. Uzm. Dr. Nurcan Demirtaş da şunları söyledi: "Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar, 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar, 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar, 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir, 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır, 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer. Tüm bu nedenlerden dolayı yaşınız kaç olursa olsun muhakkak vatandaşlarımızı sigara bırakmaya davet ediyoruz. Özellikle de Doğan çiftinin azmi için onları tekrar tebrik ediyorum."