3 lezbiyen birbirleriyle evlendi, ilk çocukları yolda

ABD'NİN Massachusetts eyaletinde yaşayan 3 kadın, birbirleriyle evlendi. Doll, Kitten and Brynn Young isimli üç kadın geçtiğimiz Ağustos ayında sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Üçlü şimdi ilk bebeklerini bekliyor.

"ÖNCE BENİ, SONRA BİRBİRLERİNİ ÖPTÜLER"

Brynn Young, "Yeminlerimizi ettikten sonra Doll ve Kitten önce beni, sonra birbirlerini öptü" diyor. Hiçbir devlet üçlü evlilikleri tanımıyor olsa da üç isim evliliklerinin gerçek olduğu konusunda ısrarcı. 34 yaşındaki bilgisayar programcısı Brynn, "Kendimize göre bir gerçekten evliyiz" diyor. Brynn ayrıca "Uzman avukatlar evrakları hazırladılar ve böylece varlıklarımız eşit olarak bölündü" diye de ekliyor.

BAŞKA ÇOCUKLAR DA İSTİYORLAR

Brynn ve Kitten 2 buçuk yıl önce Massachusetts'te evlenmişler. Doll'da Ağustos ayınca çifte katılmış. En küçükleri olan 27 yaşındaki Kitten, bir sperm donörü vasıtasıyla altı ay önce hamile kaldı. Kitten, "Üçümüz hep çocuk istemiştik ve ailemizi daha da büyütmek istiyoruz" diyor.

YATAKTA DA BİRLİKTELER

Kadınlar aynı yatağı paylaştıklarını ve zaman zaman üçü birlikte zaman zaman ise iki kişi olarak cinsel ilişkiye girdiklerini söylüyor. 30 yaşındaki Doll yatak harici de birlikte vakit geçirdiklerini ancak bireysel olarak da sosyal hayata katıldıklarını ifade ediyor.

Brynn'ın başından daha önce iki evlilik geçmiş. Haftada 40 saat çalışıyor ve ailenin geçimini tek başına sağlıyor. Eyaletteki genel sekreterliğin temsilcisi ise üçlü birlik hakkında yorum yapmayı reddediyor.