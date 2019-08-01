3 günlük bebeği öldürdükten sonra ayakkabı kutusuna koyup kaçtı

Gaziantep'te vatandaşlar, kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda içinde 3 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek cesedi buldu.

3 günlük bebeği öldürdükten sonra ayakkabı kutusuna koyup kaçtı
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GAZİANTEP'te, sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESET ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü. 

CESEDİ BIRAKAN KİŞİ BELİRLENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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