3 çocuk annesi yaşlı kadın evinde vahşi şekilde öldürüldü

FATMA Akkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince eve gitti. Eve giren yakınları Akkaya'nın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları ilk incelemede Akkaya'nın darp edilerek öldürüldüğünü belirledi.

POLİS CİNAYETLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan evde yapılan incelemede birçok eşyanın karıştırılmasına rağmen evden değerli herhangi bir şey alınmadığı öne sürüldü. Polis cinayetle ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.