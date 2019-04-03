26 yaşında siyasete başladı 30'unda başkan seçildi

KESİN olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ezine Belediye Başkanı seçilen 30 yaşındaki Güray Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete 26 yaşında AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı yönetimindeki göreviyle başladığını belirtti. Ardından partisinin Ezine İlçe Başkanlığını yaptığını ifade eden Yüksel, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde de aday olarak çıktığı yarışı başkan olarak tamamladığını anlattı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasetteki yerini önemsediğini vurgulayan Yüksel, kendisinin de Erdoğan'ın gençlere verdiği önem doğrultusunda başarılı işler yapmak istediğini dile getirdi. Seçim sürecinin güzel bir sonuçla taçlandığına işaret eden Yüksel, "Allah bize güzel bir sonuç alarak AK Parti'den Ezine belediye başkanlığını nasip etti. Partimizin bu güzel duruşunu daha güzel yerlere getirebilmek için halkımız bize görev verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olduk. Genç olmamız daha çok çalışmamızı gerektiriyor. Daha çok çalışacağız. Gençliğin gücünü burada ortaya koyacağız. Alın terimizi halka hizmet olarak ortaya koyabilmek istiyoruz." dedi.

"Projeleri hayata geçirmeye başlıyoruz"

Yüksel, mazbatalarını almalarının hemen ardından, Ezine'de hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Hemen projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlk olarak pazaryeri projemiz var. 720 gün içinde tamamlama sözü verdik. Ve dedik ki, biz bunu yapamazsak halkımız gelsin 721. gün hesap sorsun. Ezine'de güzel şeyler yapmak için yola çıktık. Sosyal sorumluluk projelerinden parklara, hayvan barınağından diğer kentsel iyileştirmelere kadar çok sayıda projeyi hayata geçirmek için tüm hazırlıklarımız tamam."

"Başkanımız Erdoğan'ın gençlere güvenini Ezine'de ortaya koyacağım"

Yüksel, kendisinin ülkedeki genç belediye başkanlarından birisi olduğunu ifade ederek, 30 yaşında başkanlık görevine başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasette olmalarını önemsediğini kaydeden Yüksel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği bu değeri iyi değerlendirip kendilerine mahcup olmadan görev yapmak istiyorum. Çünkü ben bu değeri değerli bilip 26 yaşında siyasete başladım. İlerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz neyi takdir ederse biz üzerimize o görevin ceketini giyip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.