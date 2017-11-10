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25 yaşındaki sevgilisine 25 tane iPhone ile evlilik teklifi yaptı

Çin'de bir adam, sevgilisine evlilik teklifi yapmak için 25 tane son model iPhone kullandı ve amacına ulaşarak "evet" cevabı almayı başardı

25 yaşındaki sevgilisine 25 tane iPhone ile evlilik teklifi yaptı

Çin'de bir adam, sevgilisine evlilik teklifi yapmak için 25 tane son model iPhone kullandı ve amacına ulaşarak "evet" cevabı almayı başardı

10 Kasım 2017 Cuma 14:55
25 yaşındaki sevgilisine 25 tane iPhone ile evlilik teklifi yaptı
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ÇİN'İN Shenzhen şehrinde yaşayan bir video oyun tasarımcısı olan Chen Ming isimli adam, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için tuhaf bir yol seçti. Ming, bu önemli anı daha da unutulmaz kılmak için iPhone'lardan yardım aldı.

YATAĞA DİZMİŞ, GÜLLERLE DE SÜSLEMİŞ

25 tane iPhone X model telefon sipariş eden 25 yaşındaki adam, hepsini bir yatağın üzerine kalp şeklinde dizerek sevgilisine evlenme teklifi yaptı. Güllerle süslediği telefonların ortasına bir adet de nişan yüzüğü koyan Ming, bu görülmemiş hareketiyle oldukça ilgi çekti.

"KIZ ARKADAŞIM 25 YAŞINDA OLDUĞU İÇİN"

Sevdiği kızdan "evet" cevabını alan adam neden 25 tane telefon satın aldığı sorusuna ise bunun kız arkadaşının yaşı olduğu için 25 adet almayı tercih ettiğini söyledi. Bu kadar telefonun kendisi için çok fazla olduğunu söyleyen Lee isimli kız ise telefonları nu unutulmaz ana tanıklık eden arkadaşlarına dağıttığını söyledi.

150 BİN LİRALIK TEKLİF

iPhone'un son modeli olan iPhone X, ülkemizde 6 bin şle 7 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak. Çinli aşığın bu teklif için yaklaşık 150 bin TL harcadığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Teklifi
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