25 yaşındaki gencin göğsünden süt geldi! Sebebi ise daha ilginç

Doğu Çin'deki Hangzhou kentinde yaşayan 25 yaşındaki Wang isimli adam, bir anda memeleri büyümeye başlayınca şaşkınlık yaşadı. Kısa süre sonra adamın memelerinden süt gelmeye başlayınca paniğe kapıldı ve soluğu hastanede aldı.Wang'ın yapılan kontrollerinde beyninde bezelye büyüklüğünde bir tümör olduğu saptandı. Doktorlar beynin tabanındaki hipofiz bezinin iyi huylu bir tümör olduğunu ve bu durumun süt uyarıcı hormon olan prolaktinin aşırı salgılanmasına neden olduğunu açıkladı.

TESTOSTERON AZALMASI DA YAŞIYOR

Genç adam kadınlardan daha fazla etkilendiği bu durum nedeniyle cinsel ilişki hormonu olan testosteron azalması da yaşıyor. Wang'ın doktoru Jin, büyüyen memelere dokunduklarında sütün rahatça dışarı çıktığını ifade ederek, hastanın baş ağrısı yaşadığını söyledi.

BEYNİNDEKİ TÜMÖR NEDEN OLDU

Hipofiz bezinde tümör aradıklarını ve bezelye büyüklüğündeki 'yaramaz'ı bulduklarını kaydeden doktor Jin, "Tümör vücudunun prolaktin üretmesine neden oldu, bu onun meme bezlerinin gelişmesine neden oldu ve aynı zamanda erektil disfonksiyon da dahil olmak üzere bir dizi soruna yol açtı" dedi.

25 KİLO ALDI

Wang, vücudundaki değişiklikler nedeniyle çalışmakta dahi zorlandığını belirterek, 25 kilo aldığını ifade etti. Dr Jin, 3 aylık ilaç tedavisinin ardından genç adamın sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.