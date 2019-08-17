2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi
Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
YAŞAM 17.08.2019, 08:51 Melike Temir
NİĞDE Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir çiğ köfte imalathanesinde meydana gelen olayda, çiğ köfte yoğurma makinesi çalışırken içine düşen 2,5 yaşındaki C.M.A. ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayara
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