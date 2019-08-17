banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi

Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

YAŞAM 17.08.2019, 08:51 Melike Temir
2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi
banner404

NİĞDE Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir çiğ köfte imalathanesinde meydana gelen olayda, çiğ köfte yoğurma makinesi çalışırken içine düşen 2,5 yaşındaki C.M.A. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayara

#Niğde #Bebek #çiğ köfte yoğurma makinesi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545