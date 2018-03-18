22 çocuğunu da kaybetti ama vazgeçmiyor: Bir şekilde anne olacağım

İNGİLTERE'NİN Rugeley şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Kerry Hutchinson 22. çocuğunu kaybetmesine rağmen anne olma arzusundan vazgeçmeyeceğini söylüyor. 16 düşük yapan kadına doktorlar sadece "çok şanssız" olduğunu söylüyor.

"ULAŞILMAZ BİR RÜYA"

İlk çocuğunu sadece 12 saat kucağında tutabilen Kerry, ulaşılmaz bir rüya gibi gördüğü annelik için umudunu hiç kaybetmeyeceğini anlatıyor.

KANSERE YAKALANDIĞI ANLAŞILDI

Doğum sonrası kontrolde, ilk çocuğu Paige'in ölümünü araştıran doktorlar Kerry'nin servikal kansere yakalandığını anladılar ve talihsiz kadının rahim ağzının çoğunu çıkardıklar. Doktorlar Kerry'ye başka bir bebeği denemeye devam etmelerini söylediler ancak yapılan işlem sebebiyle bebklerin belirli bir ağırlığa ulaşmadan erken doğabileceği konusunda da uyardılar.

"BİR ŞEKİLDE ANNE OLACAĞIM"

"Bu dünyada bir şekilde bir anne olacağım" diyen kadın, içinde her zaman umut olduğunu göstermek için hikayesini insanlarla paylaştığını söylüyor. Facebook'ta da Kerry'nin rüyası isimli bir sayfa kuran kadın, savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor.